وزير الدفاع الروسى يبلغ نظيره الأمريكى أن أنشطة بلاده فى سوريا دفاعية

قال مسئول دفاعي أمريكي كبير إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أبلغ نظيره الأمريكي آشتون كارتر خلال اتصال هاتفي دام 50 دقيقة اليوم الجمعة أن أنشطة موسكو العسكرية في سوريا "دفاعية بطبيعتها".

وقال المسئول الذي اشترط عدم نشر اسمه "قال إن الأنشطة الروسية دفاعية بطبيعتها وإنها تأتي في إطار الوفاء بالتزامات للحكومة السورية." ولم يقدم المسئول الأمريكي تفاصيل إضافية.

ولم تخف واشنطن قلقها من تعزيز روسيا لوجودها العسكري في سوريا وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن موسكو تسعى على ما يبدو لإنشاء مركز عمليات جوي في البلاد

>