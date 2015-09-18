كرواتيا تسمح للاجئين بالتوجه إلى المجر

قال رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش، إن بلاده ستعيد توجيه بعض اللاجئين إلى الحدود المجرية، رغم قيام المجر بإغلاق الحدود.

وذكرت “سكاي نيوز عربية” إن وزارة الخارجية الكرواتية قد أعلنت في وقت سابق إن كرواتيا بلغت أقصى طاقتها الاستيعابية لاستقبال اللاجئين بعدما توافد عليها منذ الأربعاء 13 ألف لاجئ.

وبدأت المجر بإقامة سياج من الأسلاك الشائكة على حدودها مع كرواتيا لمنع تدفق اللاجئين الراغبين للوصول إلى غرب أوروبا.

وذكرت الشرطة المجرية أن دخل نحو 453 مهاجراً معظمهم سوريون وأفغان، بصورة غير شرعية، إلى المجر الخميس من كرواتيا.