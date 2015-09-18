في_القمة - عبد الصادق لـ في الجول: سنثبت أننا الأفضل أمام الزمالك.. وحسين السيد فسر لي احتفاله

أكد علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة بالأهلي أن فريقه سيسعى لإثبات أنه الأفضل في مصر بالفوز على الزمالك وتحقيق لقب كأس مصر يوم الاثنين المقبل.

وصعد الأهلي لنهائي كأس مصر بعد غياب 5 سنوات لمواجهة الزمالك حامل اللقب في أخر 3 مواسم.

وقال عبد الصادق لـFilGoal.com "مباراة نهائي الكأس كبيرة ومهمة للأهلي لأنها مع المنافس المباشر بعيدا عن كونها على بطولة أيضا".

وأضاف "الأهلي سيبذل كل جهده وكل ما في وسعه لإثبات أنه الأفضل على الإطلاق وتحقيق لقب كأس مصر من أجل الجماهير".

وأردف "اللاعبون والجهاز الفني لديهم عزيمة وإصرار غير مسبوقة للمباراة وحسمها لصالح الأهلي، أنا متفائل وأثق في قدرات الجهاز الفني واللاعبين.. لكن لن تكون هناك مكافآت استثنائية فقط حسب اللائحة".

حسين السيد

وعن احتفال حسين السيد بهدفه أمام بتروجيت قال "اللاعب فسر لي احتفاله وهو لم يكن يقصد شخصا بعينه لكنه احتفل بطريقة خاصة مثله مثل أي لاعب آخر".

وأضاف "أنا أعرف حسين السيد جيدا وأثق في أخلاقه".