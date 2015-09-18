الإسماعيلي لـ في الجول: عبد ربه مدافعا في الموسم المقبل

أكد أشرف خضر المدرب العام لفريق الإسماعيلي أن الجهاز الفني للدراويش بقيادة أحمد حسام ميدو يضع في حسبانه مشاركة قائد الفريق حسني عبد ربه في خط الدفاع الموسم المقبل.

ولعب حسني عبد ربه خلال المباراة الودية الأخيرة للإسماعيلي مع فريق المطرية في قلب الدفاع بجانب شوقي السعيد.

وقال خضر لـFilGoal.com "وضعنا ضمن خطتنا الموسم الجديد تواجد حسني عبد ربه في خط الدفاع، فكر ميدو والجهاز الفني يقوم على تواجد أكبر عدد من اللاعبين يجيدون اللعب في أكثر من مركز".

وأضاف "عبد ربه يأتي على رأس هؤلاء اللاعبين الذين يوفرون المرونة لأي جهاز فني".