أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي لـ في الجول: عبد ربه مدافعا في الموسم المقبل

Google+ Print
الإسماعيلي لـ في الجول: عبد ربه مدافعا في الموسم المقبل الإسماعيلي لـ في الجول: عبد ربه مدافعا في الموسم المقبل

أكد أشرف خضر المدرب العام لفريق الإسماعيلي أن الجهاز الفني للدراويش بقيادة أحمد حسام ميدو يضع في حسبانه مشاركة قائد الفريق حسني عبد ربه في خط الدفاع الموسم المقبل.

ولعب حسني عبد ربه خلال المباراة الودية الأخيرة للإسماعيلي مع فريق المطرية في قلب الدفاع بجانب شوقي السعيد.

وقال خضر لـFilGoal.com "وضعنا ضمن خطتنا الموسم الجديد تواجد حسني عبد ربه في خط الدفاع، فكر ميدو والجهاز الفني يقوم على تواجد أكبر عدد من اللاعبين يجيدون اللعب في أكثر من مركز".

وأضاف "عبد ربه يأتي على رأس هؤلاء اللاعبين الذين يوفرون المرونة لأي جهاز فني".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع