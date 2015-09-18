في_القمة - سبتمبر توج ' الأحمر ' في 3 بطولات مختلفة.. ولا فوز للزمالك

مباراة القمة المقبلة ستكون الثامنة بين الأهلي والزمالك في شهر سبتمبر الذي لطالما صب في مصلحة الأحمر.

لم يعرف الزمالك مطلقا طعم الانتصار على الأهلي في هذا الشهر، ويأمل أن يكون نهائي كأس مصر المنتظر شاهدا على فوزه الأول في لقاءات القمة المقامة بشهر سبتمبر.

وستكون المباراة المقبلة هي الأولى بين الأحمر والأبيض في كأس مصر بشهر سبتمبر وستكون الرسمية الأولى بينهما يوم 21-9.

7 مواجهات سابقة، فاز الأهلي في 4 منها وحسم المواجهة الأخيرة بركلات الترجيح ولم يخسر مطلقا.

ويتفائل الأحمر بمواجهة الزمالك دائما في هذا الشهر، إذ توج بلقب المسابقة التي اصطدما فيها بعد كل مرة تقابلا في سبتمبر.

ويقدم FilGoal.com تقريرا عن مباريات القطبين الرسمية في شهر سبتمبر على مدار التاريخ.

26 - 9 - 1993

فاز الأهلي بثلاثية دون رد بأقدام إبراهيم حسن ومحمد يوسف ومحمد عبد الجليل في موسم استعاد فيه لقب الدوري الغائب منذ 3 سنوات.

25 - 9 - 2005

فاز الأهلي 2-1 بملعب الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليضع قدما في المباراة النهائية التي تغلب فيها بعد ذلك على النجم الساحلي التونسي.

سجل عماد متعب ومحمد بركات وأحرز للزمالك حازم إمام.

17 - 9 - 2007

فاز الأهلي في الدور الأول من الموسم الذي توج فيه بلقب الدوري الرابع على التوالي بهدف دون رد سجله محمد أبو تريكة.

14 - 9 - 2008

تعادلا 2-2 في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. سجل للزمالك جمال حمزة وجونيور أجوجو وأحرز للأهلي أمادو فلافيو وأبو تريكة.

حقق الأهلي اللقب في النهاية على حساب القطن الكاميروني.

16 - 9 - 2012

تعادلا 1-1 في دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، تقدم محمد إبراهيم للزمالك وتعادل بركات للأهلي.

حقق الأهلي اللقب في النهاية على حساب الترجي التونسي.

15 - 9 - 2013

فاز الأهلي 4-2 في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، سجل له وليد سليمان وأحمد عبد الظاهر وأبو تريكة وأحمد فتحي وأحرز للزمالك عمر جابر وأحمد حسن.

حقق الأهلي اللقب في النهاية على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

14 - 9 - 2014

فاز الأهلي بكأس السوبر المصرية بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.