دعوى تطالب باستبعاد قائمة "فى حب مصر" من الترشح بالصعيد

أقام محمد عبد الرازق المحامى بصفته وكيلا عن طارق زيدان ووفاء سعد المرشحين ضمن قائمة "نداء مصر " بشمال ووسط وجنوب الصعيد، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، للطعن على قبول قائمة فى حب مصر بالصعيد، لمخالفتها شروط الترشح، مطالباً بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات ورفض ترشح القائمة.

اختصمت الدعوى رقم ٧٨٤٥٢ لسنة ٦٩ ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وذكرت أن مرشحى قائمة فى حب مصر لم يقدما شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية التى يقع فى نطاقها محل الإقامة تفيد بأن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، والشهادات الموجودة بملفات المرشحين بقائمة فى حب مصر شهادات قديمة ومنتهية ومر عليها فترة زمنية كبيرة.

وأضافت الدعوى أن مرشحى قائمة فى حب مصر لم يقدموا إقرارات ذمة مالية لهم ولزوجاتهم وأولادهم القصر، ومخالفتهم قرار اللجنة فيما يتعلق بحظر الدعاية الانتخابية قبل المواعيد المحددة.