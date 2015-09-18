نائب سابق يقيم دعوى لسحب أوراق ترشحه من قائمة وقبوله كـ"فردى"

أقام أيمن طه، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بولاق أبو العلا، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الجمعة، طالب فيها بقبول ترشحه لمجلس النواب عن دائرة قصر النيل وبولاق أبو العلا والأزبكية وتحويل أوراقه المستوفاة كاملة من قائمة الجبهة المصرية إلى مرشح فردى مستقل.

اختصمت الدعوى رقم ٧٨٤٦٥ لسنة ٦٩ ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، وذكر فيها الطاعن أنه تقدم بأوراق ترشحه على قائمة الجبهة المصرية، وفوجئ باستبعاد القائمة دون إبداء اسباب معلومة، مطالبًا بقبول أوراق ترشحه كفردى مستقل.