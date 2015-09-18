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مرشح يطالب "فى حب مصر" بالتعويض لاستبعاده من قوائمها ووقف الانتخابات

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مرشح يطالب "فى حب مصر" بالتعويض لاستبعاده من قوائمها ووقف الانتخابات مرشح يطالب "فى حب مصر" بالتعويض لاستبعاده من قوائمها ووقف الانتخابات
أقام هلال الدتراوى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الجمعة، طالب خلالها بوقف الانتخابات البرلمانية، وإلزام قائمة فى حب بدفع تعويض مادى وأدبى مناسب لما لحق به من أضرار جسيمة.

اختصمت الدعوى رقم ٧٨٤٦٢ لسنة ٦٩ ق، كلا من: اللواء سامح سيف اليزل بصفته مقرر قوائم فى حب مصر، ومصطفى بكرى، والدكتور عماد جاد، وأسامة هيكل، بصفتهم أعضاء فى لجنة تنسيق القوائم، وذكرت الدعوى أن الطاعن كان مرشحًا على قائمة فى حب مصر بالصعيد عن محافظة أسوان، وفوجئ باستبعاده دون مبرر ولا مسوغ قانونى ودون إخباره ما أضاع عليه فرصة الترشح على المقاعد الفردية.
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