ضبط 5 فتيات يحرضن على الفسق داخل ملهى ليلى

شنت مباحث الآداب بشرطة السياحة، حملة تمكنت خلالها من ضبط 88 قضية متنوعة داخل الملاهى الليلية والمنشآت السياحية، فى 24 ساعة.

جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد مصطفى شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وتحت إشراف اللواء علاء السباعى مدير المباحث، لتحقيق الانضباط والأمن داخل المنشآت السياحية، وتجاوز مواعيد السهر وضبط الجريمة بكافة صورها.

بدأت الحملة بتلقى العقيد أحمد كشك رئيس مباحث الآداب بشرطة السياحة معلومات بوجود مخالفات مخلة بالآداب العامة داخل المنشآت السياحية والفنادق، تسىء لسمعة البلاد.

توجهت قوة ضمت المقدم جاسر الزينى والمقدم محمد صالح الرائد أحمد عز والرائد أحمد نجم وضبطت 88 قضية شملت تعاطى المواد المخدرة وتقديم خمور وتشغيل ملهى وتقلد منصب مدير بدون ترخيص ومضيفات بدون شهادة صحية.

كما ضبطت القوة 5 فتيات أثناء تحريضهن على الفسق وإثارة الغرائز لرواد إحدى الملاهى الليلة داخل فندق شهير بشارع الهرم وبالكشف عليهن تبين سابقة ضبطهن فى قضايا آداب .. تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.