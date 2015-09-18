سقوط عاطل بحوزته 90 طربة حشيش وبندقية وطلقات فى مطروح

>تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً اليوم الجمعة، بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة سيدى برانى، من ضبط عاطل بحوزته 90 طربة حشيش وبندقيةFN و319 طلقة لذخيرة مختلفة الأعيرة.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة برانى عن قيام "مرضى أ . ف . ف" 25 سنة عاطل، مقيم برانى بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وضبطه وبحوزته عدد 90 طربة لمادة الحشيش المخدر، وزنت حوالى 23 كيلو وبندقية fn بالخزينة الخاصة بها و19 طلقة عيار7,62 ×52 و300 طلقة خرطوش عيار 12 وسيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية.

>وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسيارة لتسهيل نقل وبيع المواد المخدرة وأكد أن حيازته للسلاح بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وجارِ الكشف على السلاح لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقته من عدمه ورفع بصمتى الشاسية والموتور للسيارة المضبوطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات برانى للعرض على النيابة العامة.