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بالفيديو..حملة مدير أمن القاهرة السابق تعلق لافتة انتخابية ضخمة بالمطرية "الشمال مش سكتنا"

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بالفيديو..حملة مدير أمن القاهرة السابق تعلق لافتة انتخابية ضخمة بالمطرية "الشمال مش سكتنا" بالفيديو..حملة مدير أمن القاهرة السابق تعلق لافتة انتخابية ضخمة بالمطرية "الشمال مش سكتنا"
علقت حملة اللواء على الدمرداش، مدير أمن القاهرة السابق، المرشح المحتمل لانتخابات البرلمان، لافتة انتخابية ضخمة بشارع الحرية بمنطقة المطرية، وحملت اللافتة رمز المرشح الجديد وهى “سفينة”.

وقال مصطفى المراغى، مدير الحملة الانتخابية، إن “اللواء قدم العديد من الخدمات لمنطقة المطرية منها عمل مقايسة لتوصيل الغاز لـ12 شارع بعد طلب الأهالى”، مضيفاً “إحنا جايين نخدم ونغير صورة المطرية أى مطلب فئوى شرعى سنقاتل عليه، لكن أى طلب شمال مش سكتنا”.

وتابع:”مش هنقف مع حد شمال، وسكتنا الشرعية وبس، وهنقاتل على الشرعية ومش هنمشى فى الغلط، “، مضيفا “المطرية مش منطقة إرهابية”.
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