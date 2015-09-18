حماس : كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن الأقصى

حذرت حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي من مغبة استمراره في اعتداءاته على المسجد الأقصى المبارك ، مؤكدة أن كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن المسجد.

وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان خلال مسيرة جماهيرية في غزة نصرة للأقصى اليوم الجمعة : "النيران وكتلة اللهب ستصيب إسرائيل حال استمر عدوانها على الأقصى" ، مضيفا : "لن نصمت طويلا على الاعتداءات الصهيونية بحق الأقصى" .

وتابع : "ستتحمل أيها المحتل كامل التداعيات عما يحدث من جرائم واعتداءات بحق المسجد الأقصى" ، لافتا إلى أن إرهاب الاحتلال واستهدافه لأولى القبلتين لن يكسر عزيمة الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة.

وقال رضوان إن كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة للدفاع عن المسجد الأقصى ، داعيا المقاومة للجهوزية للدفاع عن الأقصى.

ودعا إلى ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية على أساس خيار المقاومة وترتيب البيت الفلسطيني على أساس اتفاق القاهرة واتفاقات المصالحة.

>في السياق ذاته .. أكد عضو المكتب السياسي لحماس محمود الزهار على تمسك الحركة بخيار المقاومة حتى تحرير فلسطين والمسجد الأقصى .

وقال الزهار خلال مسيرة جماهيرية دعت إليها الحركة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة نصرة للأقصى إن البندقية لن تسقط من يدنا، وسنواصل الجهاد حتى التحرير .

واعتبر أن المخزون الحقيقي والاستراتيجي لتحرير فلسطين هي الضفة الغربية المحتلة ومقاومتها.

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