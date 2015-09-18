البنتاجون: وزيرا الدفاع الأمريكى والروسى ناقشا "تفادى الصدام" فى سوريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزيري الدفاع الأمريكي والروسي ناقشا لأول مرة منذ ما يزيد على عام اليوم الجمعة الأزمة في سوريا إذ تسبب الوجود العسكري المتزايد لموسكو في هذا البلد في زيادة احتمال تنسيق محدود بين غريمي الحرب الباردة السابقين.

وقال البنتاجون "اتفق الوزيران على زيادة المناقشات لإيجاد آليات بغرض تفادي الصدام في سوريا والتصدي لتنظيم داعش."

وذكر البنتاجون أن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين الأمريكي آشتون كارتر والروسي سيرجي شويجو استمر لنحو 50 دقيقة، والمرة الأخيرة التي تحدث فيها وزير دفاع أمريكي مع شويجو كانت في أغسطس 2014 حين كان في المنصب تشاك هاجل.

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