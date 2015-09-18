أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

البنتاجون: وزيرا الدفاع الأمريكى والروسى ناقشا "تفادى الصدام" فى سوريا

Google+ Print
البنتاجون: وزيرا الدفاع الأمريكى والروسى ناقشا "تفادى الصدام" فى سوريا البنتاجون: وزيرا الدفاع الأمريكى والروسى ناقشا "تفادى الصدام" فى سوريا
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزيري الدفاع الأمريكي والروسي ناقشا لأول مرة منذ ما يزيد على عام اليوم الجمعة الأزمة في سوريا إذ تسبب الوجود العسكري المتزايد لموسكو في هذا البلد في زيادة احتمال تنسيق محدود بين غريمي الحرب الباردة السابقين.

وقال البنتاجون "اتفق الوزيران على زيادة المناقشات لإيجاد آليات بغرض تفادي الصدام في سوريا والتصدي لتنظيم داعش."

وذكر البنتاجون أن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين الأمريكي آشتون كارتر والروسي سيرجي شويجو استمر لنحو 50 دقيقة، والمرة الأخيرة التي تحدث فيها وزير دفاع أمريكي مع شويجو كانت في أغسطس 2014 حين كان في المنصب تشاك هاجل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365