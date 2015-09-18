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سفير روسيا لدى صنعاء يتوقع إنهاء الحرب فى اليمن قريبا

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سفير روسيا لدى صنعاء يتوقع إنهاء الحرب فى اليمن قريبا سفير روسيا لدى صنعاء يتوقع إنهاء الحرب فى اليمن قريبا
أعرب السفير الروسي لدى صنعاء فلاديمير ديدوشكين، عن تفاؤله في إيجاد حل للمشكلة اليمنية قريبا.

وأوضح ديدوشكين -في تصريح بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة- أنه من المتوقع أن تحل المشكلة اليمنية في وقت قريب، لا سيما أن روسيا ترأس حاليا مجلس الأمن الدولي، إذ تبذل نشاطا وجهودا من أجل إعطاء القضية اليمنية الأولوية، مشيرا إلى أن بلاده أعربت عن "قلقها الشديد جراء استمرار الحرب لمدة نصف عام، وما نتج عنها من ضحايا في اليمن".

وقال المسؤول الروسي إنه سيستمر بأداء دور مساعد للمبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.. لافتا إلى أن روسيا تريد أن تساعد الأخير لإيجاد حل في أسرع وقت ممكن.. مختتما بقوله "حان الوقت لوقف إطلاق النار بشكل كامل وإنهاء الحرب في اليمن".
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