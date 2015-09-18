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المرصد السورى: المعارضة هاجمت قريتين شيعيتين بسيارات ملغومة و250 صاروخا

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المرصد السورى: المعارضة هاجمت قريتين شيعيتين بسيارات ملغومة و250 صاروخا المرصد السورى: المعارضة هاجمت قريتين شيعيتين بسيارات ملغومة و250 صاروخا
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المعارضة المسلحة فجرت على الأقل أربع سيارات ملغومة وأطلقت 250 صاروخا على قريتين شيعيتين في شمال غرب سوريا اليوم الجمعة.

وقال المرصد إن تحالفا لمجموعات المعارضة يضم جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سوريا قد هاجم قريتي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب على الحدود التركية والتي تسيطر المعارضة على معظم مناطقها.

ويعيش آلاف المدنيين تحت الحصار هذا العام في القريتين اللتين لا تزالان في قبضة القوات الحكومية
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