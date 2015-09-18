المرصد السورى: المعارضة هاجمت قريتين شيعيتين بسيارات ملغومة و250 صاروخا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المعارضة المسلحة فجرت على الأقل أربع سيارات ملغومة وأطلقت 250 صاروخا على قريتين شيعيتين في شمال غرب سوريا اليوم الجمعة.إعلان - Ads إعلان - Ads
ويعيش آلاف المدنيين تحت الحصار هذا العام في القريتين اللتين لا تزالان في قبضة القوات الحكومية
وقال المرصد إن تحالفا لمجموعات المعارضة يضم جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سوريا قد هاجم قريتي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب على الحدود التركية والتي تسيطر المعارضة على معظم مناطقها.
ويعيش آلاف المدنيين تحت الحصار هذا العام في القريتين اللتين لا تزالان في قبضة القوات الحكومية
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