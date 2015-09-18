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«رئيس البرلمان العربي» يرحب بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن

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«رئيس البرلمان العربي» يرحب بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن «رئيس البرلمان العربي» يرحب بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن

أحمد بن محمد الجروان

رحب أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي بعودة اليمنية للعمل من داخل مدينة عدن، مهنئا الشعب اليمني والحكومة على هذه الخطوة المتقدمة.

وأكد “الجروان” على وقوف البرلمان العربي وكافة الشعب العربي الكبير إلى جانب الأشقاء في اليمن ودعم حكومتهم الشرعية ضد مليشيات التمرد الحوثي حتى يعود اليمن آمنا مستقرًا سعيدًا، مجددا دعم البرلمان العربي لعملية إعادة الأمل لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية ، ومشيرًا إلى أن عودة الحكومة إلى عدن والعمل من الداخل يمثل خطوة مهمة جدا باتجاه عودة جميع المحافظات اليمنية إلى ادارة الحكومة الشرعية بإذن الله .

ودعا “الجروان” المجتمع الدولي إلى دعم العمل الإيجابي من أجل إنهاء الأزمة اليمنية وعودة الشرعية في اليمن، وإعادة اعمار ما خربته مليشيات الحوثيين المتمردين على الشرعية.

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