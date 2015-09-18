بالصور.. فوز عاليا عادل بالمركز الأول في مسابقة الفن والإبداع لموهوبي الدقهلية

فازت الطالبة الفنانة عاليا عادل بجائزة الفن والإبداع فى المسابقة التي أقيمت لموهوبي الدقهلية، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم بمدرسة عمر بن عبد العزيز بالمنصورة.

شاركت الطالبة بعدد من لوحات الفن التشكيلي بالمعرض الذي شارك فيها 19 طالب وطالبة من مختلف المدارس والادارات التعليمية، وقد حصلت الطالبة على المركز الأول، وقد تسلمت كأس المسابقة وشهادة التقدير للمركز الأول لفن الرسم التشكيلي خلال الإحتفالية التي نظمتها اللجنة المشرفة.

الجدير بالذكر أن الفنانة التشكيلية الصغيرة طالبة في الصف الثالث الإعدادي، قد ظهرت موهبتها في مجال الفن التشكيلي مبكرًا وبدأت تنمي موهبتها حتى أصبح لها معرضان أحداهما بالمركز الفرنسي والثاني بقاعة زور خانة بالزمالك، والذي يحتوي على خمسة وخمسين لوحة من أعمالها تحت إشراف الدكتور إيهاب الطوخي والدكتورة هبة عبد الحفيظ بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، والذين أشادوا بموهبتها، كما حصلت من قبل على عدد من الجوائز بسبب أعمالها ويشجعها دائماً على الإجتهاد في موهبتها والدتها الباحثة النفسية منى الحسيني و والدها اللواء عادل سعد، كما إختارتها اللجنة المنظمة للدورة 22 من مهرجان القاهرة الدولي لأفلام الأطفال، والذي أقيم في الفترة من 26 مارس إلى 2 أبريل العام الحالي، ضمن لجنة التحكيم بالمهرجان بسبب موهبتها المتميزة في مجال الفن التشكيلي، كما شاركت بعدد من أعمالها في المهرجان.