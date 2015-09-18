مش بس الكبار.. طفلك عرضة للاكتئاب "اعرفى العلامات"

الاكتئاب من الأعراض النفسية الخطيرة ذات الدرجات المختلفة فى شدتها، التى تبدأ من الاكتئاب المؤقت الذى يستمر لعدة أيام متتالية، ويمكن تجاوزه دون الحاجة لاستشارة الطبيب، لكن مع الوقت وسيطرة الضغوط النفسية قد يتحول الاكتئاب من عرض مؤقت إلى مرض قاتل يدفع بصاحبه لحد الانتحار .

الكثيرون يعتقدون أن الأمراض النفسية المتعلقة بمشاكل الضغط والصدمات العصبية تحديدا، أمر يحتكره كبار السن والبالغين فيما تؤكد استشارى طب نفس الأطفال والمراهقين الدكتورة هالة حماد أن الأطفال أيضا عرضة للإصابة بالاكتئاب.

وعن أسباب تعرض الطفل لنوبات الاكتئاب، تؤكد هالة أن الطفل فى سنوات إدراكه الأولى التى تبدأ من العام الثامن وتمتد إلى مرحلة البلوغ، يكون أكثر تأثرا وحساسية للضغوط المحيطة به كانفصال الوالدين وتغير الظروف الاجتماعية، أو تعرضه للضغط العصبى من قبل زملائه ومدرسيه، أو وفاة أحد المقربين.

وأوضحت استشارى طب نفس الأطفال والمراهقين أن الأرق وقلة ساعات النوم أو زيادتها بشكل ملحوظ، والانعزال عن المجتمع المحيط به، من أكبر الأعراض والمؤشرات التى تدل على إصابة الطفل بالاكتئاب، كما قد يصاب ببعض الأعراض العضوية كالمغص الدائم لفترات طويلة وبدون سبب عضوى.