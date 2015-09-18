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شقيقة ملك إسبانيا تغادر القاهرة

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شقيقة ملك إسبانيا تغادر القاهرة شقيقة ملك إسبانيا تغادر القاهرة

الأميرة كريستينا دي بوربون

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، الأميرة كريستينا دي بوربون، شقيقة ملك إسبانيا، متوجهة إلى جنيف بعد زيارة إلى استغرقت ثلاثة أيام قامت خلالها بجولة سياحية لزيارة المعالم الآثرية بعدة مدن.

وزارت شقيقة ملك إسبانيا وابنته، اليوم، منطقة آثار باب الوزير برفقة الحراسة الخاصة بهما، وشاهدتا عددًا كبيرًا من المباني الأثرية بالمنطقة من منازل أثرية ومساجد ، واستمعتا إلى شرح مفصل لتاريخ المنطقة الأثرية، من جانب الأثريين والمرشد المرافق لهما حيث تم تنظيم برنامج سياحى للأميرة “كريستينا” شمل زيارة المعالم السياحية والآثرية بالقاهرة .

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