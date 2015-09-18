ضبط صياد يتاجر فى الأسلحة والذخيرة بدمياط

تلقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ( بدمياط ) بالاشتراك مع ضباط البحث الجنائى معلومات تتهم " خالد أحمد .ع " - 33 سنة صياد ومقيم فى منطقة الشيخ ضرغام التابعة لمركز دمياط - بالإتجار فى الأسلحة والذخائر متخذًا مدينتى دمياط و دمياط الجديدة مسرحاً لمزاولة نشاطة الإجرامى مستخدما السيارة " رقم 6492 ط د ل " قيادة" عبدالله .ا " 34 سنة مقيم بدائرة مركز فارسكور .

وبعد تقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضبطهما والسيارة بدائرة قسم شرطه دمياط الجديدة وبتفتيشهما عثرت بحوزة الأول على "طبنجة حلوان عيار 9 مم طويل "فى بخزنتها طلقة بمواجهتهما اعترف الأول بحيازته للسلاح بقصد الإتجار مستخدمًا السيارة وقائدها فى مزاولة نشاطه فتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر لهما المحضر رقم 5438 جنايات قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2015 .