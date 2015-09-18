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إحالة مسئول خزينة مجلس مدينة مطروح للنيابة بتهمة اختلاس 250 ألف جنيه

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إحالة مسئول خزينة مجلس مدينة مطروح للنيابة بتهمة اختلاس 250 ألف جنيه إحالة مسئول خزينة مجلس مدينة مطروح للنيابة بتهمة اختلاس 250 ألف جنيه
أكد اللواء علا أبو زيد محافظ مطروح، فى بيان لمكتب إعلام المحافظة، اليوم ، إحالة مسئول خزينة مجلس مدينة مرسى مطروح، للنيابة العامة للتحقيق معه، فى اختلاس 250 ألف جنيه.

وأكد البيان أن ذلك يأتى استمرارًا لجهود محافظة مطروح فى محاربة الفساد، فى جميع القطاعات حفاظا على المال العام واستمرار الحملات الأمنية بكافة أنحاء المحافظة لضبط أى تلاعب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بما يحافظ على حقوق الدولة والمال العام.

وقال عبد الغفار الملاح رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، إن الواقعة تعود إلى اكتشاف وجود عجز، فى خزينة مجلس المدينة بلغ 250 ألف جنيه، وبعرض الموقف على محافظ مطروح، أمر بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية، للكشف عن الملابسات ومحاسبة الجناة والمسئولين عن اختلاس المبلغ.

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