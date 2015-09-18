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مدير أمن الغربية يتفقد الأطواق الأمنية بطنطا ويتابع حملة رفع الإشغالات

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تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، يرافقه العميد مهند أبو ليمون، مدير شرطة المرافق، والعقيد ياسر جاد من إدارة المرور، والرائد كمال عبد الرؤوف، رئيس مباحث المرافق، نشاط حملة لإزالة الإشغالات بطنطا وكذلك الأطواق الأمنية للوقوف على مدى جاهزيتها فى مواجهة أى تداعيات.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

ووجه مدير الأمن الضباط والأفراد باليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون واتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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