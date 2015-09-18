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شرطة أبوظبي تنقل 8 مصابين جواً لمستشفى المفرق

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شرطة أبوظبي تنقل 8 مصابين جواً لمستشفى المفرق شرطة أبوظبي تنقل 8 مصابين جواً لمستشفى المفرق

نفذت  إدارة جناح الجو  في  شرطة أبوظبي، مؤخرا ،  خمس مهام إنسانية  نقلت فيها طائرة الاسعاف 8 مصابين  إلى  مستشفى المفرق؛ بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم .

وذكرت إدارة "جناح جو" بشرطة أبوظبي، أن طواقم الإسعاف تعاملت بحرفية مع البلاغات الخمسة التي تلقتها "أخيراً" من غرفة العمليات، حيث وفرت العناية الطبية  لثلاثة شبان مواطنين أعمارهم تتراوح أعمارهم من 14 الى 17 عاماً؛  إثر تعرضهم لحادث  مروري في منطقة الختم.

كما نقلت  مروحية الاسعاف  الجوي مصاباً  "هندي الجنسية" من منطقة الخزنة  بعد تعرضه  لحادث تدهور  مركبته  على طريق الشاحنات،  وشاباً عمره  17 عاماً  يحمل جنسية  جنوب افريقيا  اثر اصابته في حادث تدهور دراجة نارية  بمنطقة سويحان في أبوظبي، كما نقلت أيضاً 3 مصابين  آسيويين، اثنان منهم تعرضا لحادث تدهور مركبتهما على الطريق السريع في  مدينة طريف، الأول يبلغ من العمر 32 عاماً والثاني  30 عاماً  ،  و الثالث  اثر تعرضه لحادث دهس  بمنطقة الرويس .

يّذكر أن إدارة  جناح الجو بشرطة أبوظبي  تنفذ العديد من المهام المتخصصة، المتمثلة في تقديم خدمات الإسعاف؛ والبحث والإنقاذ والتصوير الجوي ومراقبة الطرق  وغيرها، بالاستعانة بأحدث المعدات والأجهزة والآليات المستخدمة في إنقاذ وإسعاف المرضى والجرحى.

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