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فتوح أحمد: عروض الشباب بالمهرجان القومي المسرح مدهشة وتكلفتها “تلاتة مليم”

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فتوح أحمد: عروض الشباب بالمهرجان القومي المسرح مدهشة وتكلفتها “تلاتة مليم” فتوح أحمد: عروض الشباب بالمهرجان القومي المسرح مدهشة وتكلفتها “تلاتة مليم”

قال فتوح أحمد،  مدير المهرجان  القومي للمسرح، إن عدد كبير من الشباب قدموا أفكارا مدهشة وعروض ناجحة بــ” تلاتة مليم “، وهناك عرض مسرحي لفريق كلية تجارة جامعة الزقازيق، تكلفته الإجمالية ستة آلاف جنيه وأغلب الممثلين فيه يقفون علي خشبة المسرح لأول مرة ، ورغم ذلك ينافس عروضًا من إنتاج الدولة وأخرى لجامعات خاصة.

وأضاف: هذا المهرجان هو “العيد السنوي” لفن المسرح المصري، حيث يلتقي جميع عشاق هذا الفن الراقي من أنحاء ومن مختلف التيارات الفكرية والفنية ومن كل الأجيال، بخلاف هذا تحمل هذه الدورة عطر خاص، هو “عطر الأحباب” ، حيث تحلق معنا وحولنا أرواح الكثير من نجوم وعشاق المسرح الذين أعطوه أعمارهم عن طيب خاطر فمنحهم الخلود.

وواصل فتوح: حملت الدورة اسم الراحل خالد صالح ، وأُختير النجم الراحل نور الشريف كشخصية المهرجان، وتم تكريم أسماء شهداء حادث بني سويف، في الذكري العاشرة للحدث، وأقيمت ندوات تكريمية لهؤلاء الراحلين ، وكانو حاضرين باعمالهم وتراثهم في أروقة المهرجان ووسط شباب مبدعيه.

وأشار إلى أنه، تلقى العديد من التعليقات الإيجابية من مسرحيين كبار، تخص التواجد الشبابي اللافت في المهرجان.

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