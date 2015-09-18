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المنظمة الدولية للهجرة : 182 ألف سورى وصلوا إلى شواطئ أوربا خلال 2015

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المنظمة الدولية للهجرة : 182 ألف سورى وصلوا إلى شواطئ أوربا خلال 2015 المنظمة الدولية للهجرة : 182 ألف سورى وصلوا إلى شواطئ أوربا خلال 2015
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن إجمالي الوافدين إلى أوروبا عن طريق البحر خلال عام 2015 بلغ 473 ألفا و887 من الرجال والنساء والأطفال، بينهم 182 ألفا من السوريين على الأقل ؛ وهو ما يعني نسبة للسورين من اللاجئين الوافدين تبلغ ما يقرب من 40 % بينما كانت نسبتهم ما بين 25 % و33 % ممن يدخلون أوروبا عن طريق البحر العام الماضي.

وأضافت المنظمة - في تقرير اليوم الجمعة - أن الوفيات في صفوف الوافدين عن طريق البحر وصلت إلى 2812 حالة وفاة، في مقابل 2661 فى نهاية أغسطس الماضى.

وذكر تقرير المنظمة أن من يفقدون حياتهم في رحلات البحر المتوسط يبلغ حوالي 8 قتلى يوميا خلال الشهر الحالي، مشيره في الوقت ذاته إلى أنه رغم ذلك فإن شهر سبتمبر هذا العام أقل فتكا بالمهاجرين في البحر عن نفس الشهر من العام الماضى حيث قتل في نفس الشهر من عام 2014 ما بين 500 إلى 800 شخص في حادثة لقارب في البحر المتوسط تم الاصطدام به وإغراقه من قبل المهربين.
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