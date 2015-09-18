جمارك مطار الأقصر تحبط محاولة تهريب طائرة مزودة بكاميرا قادمة من الدوحة

تمكنت سلطات جمارك مطار الأقصر الدولى برئاسة عوض الله حسان مدير إدارة الوردية الثانية بالمطار، من ضبط طائرة مزودة بكاميرا عالية الجودة وذاكرة تخزين مع أحد الركاب القادمين من قطر.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، إن حلمى وصفى رئيس قسم الوردية بالمطار اشتبه فى أحد الركاب ويدعى "ح ج" من محافظة قنا قادم من الدوحة، وبتفتيشه عثر معه على طائرة مزودة بكاميرا عالية الجودة وذاكرة تخزين، وتعمل بواسطة الريموت كنترول، مضيفا أنه تم عرض الراكب على الجهات الأمنية، وإيداع المضبوطات بوديعة الجمرك، وذلك لحين عرضها على اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض، وذلك بناء على اشتباه محمد المغربى رئيس قسم المكافحة.



>