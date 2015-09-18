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مصدر دبلوماسى ينفى مطالبة المكسيك بتعويضات لضحايا "حادث الواحات"

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مصدر دبلوماسى ينفى مطالبة المكسيك بتعويضات لضحايا "حادث الواحات" مصدر دبلوماسى ينفى مطالبة المكسيك بتعويضات لضحايا "حادث الواحات"
نفى مصدر دبلوماسى لـ"اليوم السابع" ما تردد عن مطالبة المكسيك بتعويضات لضحايا حادث الواحات، لافتًا إلى أن المطلب الوحيد لهم هو تحقيقات شاملة وإعلان نتائجها لمعرفة المتورطين.

وفى السياق ذاته، قال السفير المصرى فى المكسيك ياسر شعبان، إنه سيلتقى وزيرة خارجية المكسيك قريبًا بعد إطلاعها على ملابسات الحادث ولقاءاتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير الخارجية سامح شكرى، مشيرًا إلى أنه التقى على مدار الأيام الماضية بعدد من المسئولين بوزارة الخارجية المكسيكيية، ولم يشر أى منهم إلى مسألة التعويضات.

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