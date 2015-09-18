ضبط راقصة ومنشآت سياحية بدون ترخيص وتقديم خمور لصغار السن بملاهى الغردقة

شنت مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بمدينة الغردقة، حملة على الملاهى الليلية والمنشآت السياحية العاملة بدون تراخيص تحت إشراف العميد ربيع الجوهرى مفتش مباحث السياحة بالغردقة.

أسفرت الحملة- التى قادها العقيد شريف كرم، رئيس مباحث شرطة السياحة بالغردقة، وشارك فيها المقدم صادق دراز، وكيل مباحث السياحة، والرائد أحمد على، والنقباء آسر جلال، ووليد عبد الرحيم، ووليد عبد الغفار، ومحمد المغربى، معاونو مباحث السياحة- عن ضبط 3 عاملين بدون شهادات صحية، وراقصة ببدلة مخلة بالآداب، فى ملهى ليلى.

كما أسفرت الحملة عن ضبط عامل بدون شهادة صحية، ومدير مسئول، ومنشأة بدون ترخيص، وخمور مستوردة مهربة من الجمارك، وتقديم خمور لشباب أقل من 21 سنة فى ملهى ليلى آخر، إضافة إلى أربعة عاملين بدون شهادات صحية، ومدير مسئول بدون رخصة، ومنشأة سياحية بدون ترخيص، وخمور مستوردة مهربة من الجمارك، وعدم إعلان عن قائمة أسعار تقديم خمور لأقل من 21 سنة بملهى ثالث.

وأسفرت الحملة أيضًا عن ضبط عاملين بدون شهادات صحية، ومدير مسئول بدون رخصة، ومنشأة سياحية بدون ترخيص من وزارة السياحة، وخمور مستوردة مهربة من الجمارك، وخمور محلية، وعاملين بالموسيقى بدون مصنف فنى، وشيشة بدون رخصة، وتقديم خمور لأقل من 21 سنة، ومسرح منوعات بملهى رابع... وتحررت المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.