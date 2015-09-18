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المحامى العام لشمال الشرقية يأمر بتشريح 3 جثث من أسرة واحدة

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المحامى العام لشمال الشرقية يأمر بتشريح 3 جثث من أسرة واحدة المحامى العام لشمال الشرقية يأمر بتشريح 3 جثث من أسرة واحدة
أمر المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم بتشريح جثث 3 من أسرة واحدة، عثر عليهم مقتولين فى منزلهم الكائن وسط الزراعات وتبين أنهم ماتوا منذ 3 أيام، كما أمر المحامى العام بانتداب رجال المعمل الجنائى والأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

كان اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من الرائد محمد فاضل رئيس مباحث أبوكبير، بالعثور على 3 جثث داخل منزل بدائرة مركز أبوكبير.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثث لكل من "على م ع" 75 سنة موظف بالكهرباء على المعاش، وزوجته "هانم" 55 سنة وشقيقتها "فوزية " 45 سنة.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن المجنى عليهم ماتوا متأثرين بإصابتهم بعد أن سدد لهم مجهول العديد من الطعنات بغرض سرقتهم بدليل سرقة أشياء من المنزل فيما كشفت التحقيقات أنهم ماتوا منذ 3 أيام وأحد أقاربهم حاول الاتصال بهم مرات عديدة دون جدوى فاتصل بأحد جيرانهم الذى اكتشف الحادث.

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مصر 365