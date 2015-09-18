ضبط اثنين من عصابة سرقت خزينة شركة فى مصر الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية غموض سرقة مبالغ ضخمة من خزينة إحدى الشركات بمصر الجديدة، وتبين أن موظفا سابقا بالشركة استعان بآخرين فى سرقتها عقب تتبع عمه أمين الخزينة والاعتداء عليه والاستيلاء على ما بحوزته من أموال ومفاتيح الخزينة، وتمكن رجال المباحث من ضبط الموظف وآخر، وجار تكثيف الجهود لملاحقة باقى المتهمين.

كانت البداية بتلقى رجال مباحث قسم مصر الجديدة بلاغا من "علاء.ع" رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، باكتشافه فتح خزينة الشركة وسرقة 301 ألف جنيه و4150 دولارا، وشيك بـ 8800 جنيه منها، وأكد أن مفتاح الخزينة بحوزة موظف تعرض لواقعة التعدى عليه بالضرب من قبل 4 أشخاص أثناء سيره بدائرة قسم عين شمس، واستولوا منه على مفاتيح الخزينة، و14 ألف جنيه، وهاتفه المحمول.

بالتحريات توصل فريق البحث إلى أن وراء الواقعة كل من "خالد.م.أ" 26 سنة، سائق، موظف سابق بالشركة وابن شقيق أمين الخزينة، و"محمد.م.م" 25 سنة، و"عمر.س.ى" 28 سنة، و"محمود.ر.م"، و"محمود.ب.ع"، و"محمد.ع.م" 22 سنة، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة عين شمس.

عقب تقنين الإجراءات داهمت المتهمين قوة وضبطت الأول والثالث، واعترفا بارتكاب الواقعة وقرر الأول بأنه نظراً لسابقة فصله من الشركة بعد أن سرق 10 آلاف جنيه من عمه "أمين الخزينة"، وتسبب فى فصله ولعلمه باحتفاظه بمبالغ كبيرة بخزينة الشركة خطط لسرقة ما بداخلها من أموال بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتتبعوه عقب خروجه من الشركة واستوقفوا السيارة التى يستقلها واستولوا منه على حقيبة يده كرهاً عنه مستخدمين "فرد خرطوش" واحتجزوه حتى تمكن الأول والثانى من الدخول لمقر الشركة باستخدام المفاتيح المستولى عليها وسرقة ما بالخزينة ثم أطلقوا سراحه.

ضبطت القوة وبإرشاد المتهم الأول ضبط رجال المباحث فى مسكنه 202 ألف و470 جنيها، و4677 دولارا، 44 طلقة خرطوش عيار 12، 21 طلقة عيار 7,62×39 ، 12 وسلاح أبيض وبإرشاد الثالث ضبطوا السيارة المستخدمة فى الواقعة "رقم ( ق و هـ 431) أجرة "والتى يعمل عليها سائق، وأفاد بأن باقى المبلغ المسروق بحوزة المتهمين الهاربين".