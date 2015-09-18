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ضبط 32 قضية مخدرات و12 قطعة سلاح فى مصر القديمة والزاوية

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ضبط 32 قضية مخدرات و12 قطعة سلاح فى مصر القديمة والزاوية ضبط 32 قضية مخدرات و12 قطعة سلاح فى مصر القديمة والزاوية
شنت الأجهزة الأمنية، حملات على عدة بؤر إجرامية لملاحقة الخارجين عن القانون من تجار المواد المخدرة، والأسلحة النارية والبيضاء، والهاربين من تنفيذ أحكام.

أسفرت الحملات بدائرتى قسمى شرطة القديمة والزاوية عن ضبط 32 قضية مخدرات بإجمالى (880 جرام حشيش، 650 جرام بانجو ، 459 جرام هيروين، 1587 قرصا مخدرا)، وضبط (بندقية خرطوش - 10 فرد خرطوش - طبنجة - 20 طلقة مختلفة العيار) ، و3 قضايا سلاح أبيض.
>كما تمكنت الحملات من ضبط (29) أحكام جنايات، و7 أحكام ضبط وإحضار، و2 مراقب هارب، و4 مسجل شقى خطر، ونفذت 3 أحكام مُجمع بإجمالى (36) حكما، و2 قضية تموين، و70 حكم حبس، و28 حكم مخالفات، و52 حكم غرامات، و2 قضية سرقات عامة .

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مصر 365

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