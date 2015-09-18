أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إزالة 41 حالة تعدًّ على الرقعة الزراعية فى حملة بالغربية

Google+ Print
إزالة 41 حالة تعدًّ على الرقعة الزراعية فى حملة بالغربية إزالة 41 حالة تعدًّ على الرقعة الزراعية فى حملة بالغربية
شنت مديرية أمن الغربية برئاسة اللواء نبيل عبد الفتاح، حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الإدارية بمجالس مدن طنطا والمحلة والسنطة وقطور وسمنود، لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية ومنافع الرى ونهر النيل.

أسفرت الحملة عن إزالة41 حالة تعدٍّ على الرقعة الزراعية منها 13حالة على منافع هيئة الأوقاف بدائرة مركز السنطة فى المحضر 9102 إدارى المركز و9حالات تعدًّ
> على أملاك الدولة بقرية محلة أبو على المحلة فى المحضر 8613 إدارى المركز، و10حالات تعدٍّ على الرقعة الزراعية بقرية محلة زياد مركز سمنود فى المحضر 10495 إدارى المركز.

كما أسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدٍّ على أملاك الدولة بقرية شبرا ملكان مركز المحلة فى المحضر 8617 إدارى المركز، وإزالة حالة على الرقعة الزراعية بقرية شونى مركز طنطا فى المحضر رقم 10793 إدارى المركز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365