إزالة 41 حالة تعدًّ على الرقعة الزراعية فى حملة بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية برئاسة اللواء نبيل عبد الفتاح، حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الإدارية بمجالس مدن طنطا والمحلة والسنطة وقطور وسمنود، لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية ومنافع الرى ونهر النيل.

أسفرت الحملة عن إزالة41 حالة تعدٍّ على الرقعة الزراعية منها 13حالة على منافع هيئة الأوقاف بدائرة مركز السنطة فى المحضر 9102 إدارى المركز و9حالات تعدًّ

> على أملاك الدولة بقرية محلة أبو على المحلة فى المحضر 8613 إدارى المركز، و10حالات تعدٍّ على الرقعة الزراعية بقرية محلة زياد مركز سمنود فى المحضر 10495 إدارى المركز.

كما أسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدٍّ على أملاك الدولة بقرية شبرا ملكان مركز المحلة فى المحضر 8617 إدارى المركز، وإزالة حالة على الرقعة الزراعية بقرية شونى مركز طنطا فى المحضر رقم 10793 إدارى المركز.