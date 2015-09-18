لجنة الوفد بالأقصر تناقش التحرك الحزبى لدعم مرشحيها بالنواب

عقدت لجنة حزب الوفد المصرى العامة بالأقصر، اليوم الجمعة، اجتماعا موسعا برئاسة المستشار محمد عمر الطاهر رئيس اللجنة بحضور هيئة مكتب اللجنة ورؤساء اللجان المحلية بالمراكز والقرى، والمرشحون الوفديون، وهم إمام حباشى وعمر عبد الله وعدنان الشقيرى ، وأحمد جاويش المحامى وعضو الهيئة العليا، وذلك لمناقشة خطة التحرك الحزبى لدعم مرشحى الحزب فى انتخابات مجلس النواب بدوائر إسنا والقرنة ومدينة الأقصر ومركز الأقصر.

وقال المستشار محمد عمر الطاهر رئيس اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة البرامج الانتخابية للمرشحين وحملة الدعاية الانتخابية، وجدول الجولات والمؤتمرات الانتخابية بكل دائرة، عند بدء الدعاية الانتخابية الرسمية، والتأكيد على تمسك اللجنة بمرشحها عدنان الشقيرى لخوض الانتخابات بدائرة مدينة الأقصر، وتوجيه الدعوة لقيادات الحزب لحضور تلك المؤتمرات .

وأعلن الطاهر عن الإعداد لإطلاق حملة شعبية موسعة لدعم مرشحى الوفد فى انتخابات مجلس النواب بدوائر المحافظة، وذلك فور بدء الحملات الدعائية للمرشحين، وذلك بحسب الجدول الزمنى الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات .

وأكد أن مرشحى الوفد هم خير من يمثل مواطنى مصر بمختلف الدوائر، مشيرا إلى أن لجان الوفد بمدن وقرى الأقصر وضعت خطة للالتحام بالجماهير وتبنى مطالبها عبر افتتاح مكتب لخدمة المواطنين وتلقى شكواهم بمقر كل لجنة .

وقال إنه يجرى تكثيف التواجد الحزبى فى الشارع الأقصرى ، مع العمل على إعادة إصدار صحيفة وفد الأقصر مجددا، لتكون معبرا عن لسان حال المواطن، ولنشر برنامج الحزب ومبادئه بين الجميع .



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