أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

لجنة الوفد بالأقصر تناقش التحرك الحزبى لدعم مرشحيها بالنواب

Google+ Print
لجنة الوفد بالأقصر تناقش التحرك الحزبى لدعم مرشحيها بالنواب لجنة الوفد بالأقصر تناقش التحرك الحزبى لدعم مرشحيها بالنواب
عقدت لجنة حزب الوفد المصرى العامة بالأقصر، اليوم الجمعة، اجتماعا موسعا برئاسة المستشار محمد عمر الطاهر رئيس اللجنة بحضور هيئة مكتب اللجنة ورؤساء اللجان المحلية بالمراكز والقرى، والمرشحون الوفديون، وهم إمام حباشى وعمر عبد الله وعدنان الشقيرى ، وأحمد جاويش المحامى وعضو الهيئة العليا، وذلك لمناقشة خطة التحرك الحزبى لدعم مرشحى الحزب فى انتخابات مجلس النواب بدوائر إسنا والقرنة ومدينة الأقصر ومركز الأقصر.

وقال المستشار محمد عمر الطاهر رئيس اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة البرامج الانتخابية للمرشحين وحملة الدعاية الانتخابية، وجدول الجولات والمؤتمرات الانتخابية بكل دائرة، عند بدء الدعاية الانتخابية الرسمية، والتأكيد على تمسك اللجنة بمرشحها عدنان الشقيرى لخوض الانتخابات بدائرة مدينة الأقصر، وتوجيه الدعوة لقيادات الحزب لحضور تلك المؤتمرات .

وأعلن الطاهر عن الإعداد لإطلاق حملة شعبية موسعة لدعم مرشحى الوفد فى انتخابات مجلس النواب بدوائر المحافظة، وذلك فور بدء الحملات الدعائية للمرشحين، وذلك بحسب الجدول الزمنى الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات .

وأكد أن مرشحى الوفد هم خير من يمثل مواطنى بمختلف الدوائر، مشيرا إلى أن لجان الوفد بمدن وقرى الأقصر وضعت خطة للالتحام بالجماهير وتبنى مطالبها عبر افتتاح مكتب لخدمة المواطنين وتلقى شكواهم بمقر كل لجنة .

وقال إنه يجرى تكثيف التواجد الحزبى فى الشارع الأقصرى ، مع العمل على إعادة إصدار صحيفة وفد الأقصر مجددا، لتكون معبرا عن لسان حال المواطن، ولنشر برنامج الحزب ومبادئه بين الجميع .

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا