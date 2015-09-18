وفاة شقيقة الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى فى مصر

أعلن منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم وفاة عمته شقيقة الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى على أرض مصر

وأضاف أحمد قذاف الدم، فى تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن عمته عتيقة شقيقة الرئيس الراحل معمر القذافى توفت أمس على أرض مصر، مشيراً إلى أنها كانت مثالاً لسيدات الباديه فى الطيب والكرم والبساطة، وغادرت سرت مع 2 مليون من أبناء شعبها بعد المعارك الطاحنة التى شنها الحلف الأطلسى على أرض ليبيا.

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