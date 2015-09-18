ملف تفاعلى.. تعرف على مناسك الحج لبيت الله الحرام

يتوافد الحجاج من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج بمكة المكرمة مع بداية شهر ذى الحجة، وإتمام ركن من أركان الإسلام يعتبر فرصة ذهبية للتقرب من الله والتخلص مما تم ارتكابه من الأخطاء والذنوب، حتى يعودوا كيوم ولدتهم بدون ذنوب .

وتتمثل مناسك الحج فى الإحرام الذى لا يصح الحج بدونه ثم الطواف والسعى بين الصفا والمروة ثم التوجه إلى منى والوقوف بعرفة، والسير إلى المزدلفة، ورمى جمرة العقبة الكبرى، وصولاً إلى طواف الوداع، وسيوافق عيد الأضحى المبارك يوم 24 من شهر سبتمبر الجارى .

يقدم "اليوم السابع" فى ملف تفاعلى مناسك الحج بطريقة مبتكرة توضح كافة المراحل التى يمر بها الحاج أثناء تأديته لمناسك الحج .

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