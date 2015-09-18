أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ملف تفاعلى.. تعرف على مناسك الحج لبيت الله الحرام

Google+ Print
ملف تفاعلى.. تعرف على مناسك الحج لبيت الله الحرام ملف تفاعلى.. تعرف على مناسك الحج لبيت الله الحرام
يتوافد الحجاج من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج بمكة المكرمة مع بداية شهر ذى الحجة، وإتمام ركن من أركان الإسلام يعتبر فرصة ذهبية للتقرب من الله والتخلص مما تم ارتكابه من الأخطاء والذنوب، حتى يعودوا كيوم ولدتهم بدون ذنوب .

وتتمثل مناسك الحج فى الإحرام الذى لا يصح الحج بدونه ثم الطواف والسعى بين الصفا والمروة ثم التوجه إلى منى والوقوف بعرفة، والسير إلى المزدلفة، ورمى جمرة العقبة الكبرى، وصولاً إلى طواف الوداع، وسيوافق عيد الأضحى المبارك يوم 24 من شهر سبتمبر الجارى .

يقدم "اليوم السابع" فى ملف تفاعلى مناسك الحج بطريقة مبتكرة توضح كافة المراحل التى يمر بها الحاج أثناء تأديته لمناسك الحج .

لمشاهدة الملف إضغط هنا...

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365