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ننشر أسعار وحدات المرحلة الثانية لمشروع دار مصر فى 5 مدن جديدة

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ننشر أسعار وحدات المرحلة الثانية لمشروع دار مصر فى 5 مدن جديدة ننشر أسعار وحدات المرحلة الثانية لمشروع دار مصر فى 5 مدن جديدة
نشر موقع هيئة المجتمعات العمرانية المتر فى المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط وذلك فى 5 مدن جديدة والمقرر طرحها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وتتضمن نحو 25 ألفا و656 وحدة سكنية فى 12 مدينة جديدة بمساحات تتراوح بين 100 إلى 150 مترا مربعا.

ووصل سعر المتر فى مدينة العبور لـ3200 جنيه، فيما تم تحديد سعر المتر فى مدينة العاشر من رمضان لـ2800 جنيه، و3800 جنيه للمتر فى مدينة دمياط الجديدة، و3300 جنيه لمدينة الشروق و4100 للمتر فى مدينة القاهرة الجديدة.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد قررت تأجيل مواعيد بيع كراسات شروط وتقديم استمارات حجز المرحلة الثانية، لمشروع دار للإسكان المتوسط، لتكون 4 أكتوبر المقبل، لبيع كراسات الشروط، بدلا من 13 سبتمبر الجارى، وتلقى استمارات الحجز وسداد المقدمات خلال الفترة من 11 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر المقبلين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المدن التى ستتضمنها المرحلة الثانية، هى 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والشروق، والعبور، وبدر، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، و15 مايو بمساحات تبدأ من 100 إلى 150 مترا بتصميمات مختلفة، كاملة التشطيب.


>- مصادر تتوقع بقاء "مدبولى" وزيرا للإسكان بالحكومة الجديدة.. وتؤكد: مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمليون وحدة ودار مصر وبيت الوطن أهم الأسباب.. ورئيس الهيئة الهندسية أبرز المرشحين لخلافته حال رحيله
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مصر 365

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