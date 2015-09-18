بالصور.. وزير الرياضة الروسى يشكر مصر لحضورها احتفالية مونديال 2018

شكر وزير الرياضة الروسى فيتالى موتكو، مصر على حضورها الاحتفالية التى أقامتها موسكو أمس الخميس، على بداية العد التنازلى لبدء مونديال روسيا 2018 بحضور السفير المصرى محمد البدرى وخالد رامى وزير السياحة، واللواء أحمد عبد الله محمد محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال موتكو إن مصر والمنتجعات السياحية فى شرم الشيخ والغردقة هى المقصد الأول للسائح الروسى، مشيرًا إلى قوة العلاقة بين القاهرة وموسكو فى الآونة الأخيرة والتى أدت إلى ازدهار العلاقات فى كثير من المجالات.

يذكر أن وزير السياحة، واللواء أحمد عبد الله محمد محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عقدوا مؤتمرًا صحفيًا فى روسيا يوم 16 سبتمبر، بوكالة "روسيا سيفودنيا" الروسية، للحديث عن الوضع السياحى فى مصر.

وتحدث المسئولون المصريون عن التدابير التى تعمل على القيام بها السلطات المصرية من أجل ضمان سلامة الضيوف، ووسيلة الخروج من الأزمة التى طال أمدها فى المنطقة، والاتجاهات الرئيسية للتعاون الروسى المصرى.

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