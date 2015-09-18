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بالصور.. وزير الرياضة الروسى يشكر مصر لحضورها احتفالية مونديال 2018

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شكر وزير الرياضة الروسى فيتالى موتكو، على حضورها الاحتفالية التى أقامتها موسكو أمس الخميس، على بداية العد التنازلى لبدء مونديال روسيا 2018 بحضور السفير المصرى محمد البدرى وخالد رامى وزير السياحة، واللواء أحمد عبد الله محمد محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

اليوم السابع -9 -2015

وقال موتكو إن مصر والمنتجعات السياحية فى شرم الشيخ والغردقة هى المقصد الأول للسائح الروسى، مشيرًا إلى قوة العلاقة بين القاهرة وموسكو فى الآونة الأخيرة والتى أدت إلى ازدهار العلاقات فى كثير من المجالات.

اليوم السابع -9 -2015

يذكر أن وزير السياحة، واللواء أحمد عبد الله محمد محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عقدوا مؤتمرًا صحفيًا فى روسيا يوم 16 سبتمبر، بوكالة "روسيا سيفودنيا" الروسية، للحديث عن الوضع السياحى فى مصر.

اليوم السابع -9 -2015

وتحدث المسئولون المصريون عن التدابير التى تعمل على القيام بها السلطات المصرية من أجل ضمان سلامة الضيوف، ووسيلة الخروج من الأزمة التى طال أمدها فى المنطقة، والاتجاهات الرئيسية للتعاون الروسى المصرى.
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