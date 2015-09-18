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6 أطعمة ومشروبات تجنبها لو عندك حصوات على الكلى أهمها الشيكولاتة والسبانخ

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6 أطعمة ومشروبات تجنبها لو عندك حصوات على الكلى أهمها الشيكولاتة والسبانخ 6 أطعمة ومشروبات تجنبها لو عندك حصوات على الكلى أهمها الشيكولاتة والسبانخ
أرسلت قارئة تسأل: أعانى من الحصوات الكلوية، وأشعر دائما بألم يصعب تحمله فى جانبى الأيسر، وأريد أن أتعرف على الأطعمة والمشروبات المسببة للإصابة التى يجب أن يتجنبها المريض بالحصوات؟.

وفى هذا السياق، تجيب الدكتورة ريهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، مشيرة إلى أن هناك علاقة قوية بين نوعية الأطعمة الذى يتناولها الشخص وتعرضه للإصابة بالحصوات الكلوية.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن الإصابة بالحصوات الكلوية يتسبب فى شعور المصاب بألم يصعب تحمله، ولذلك يلجأ لتناول المسكنات للتخفيف والتخلص من هذا الألم الذى يزداد عند تحرك الحصوة.

وتضيف أخصائية التغذية العلاجية ، أن هناك العديد من الأطعمة المسببة للإصابة بالحصوات الكلوية، وأهمها:
>- الإكثار من تناول المشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة والشاى.
>- الأملاح تساعد على تكوين الحصوات الكلوية، ولذلك عليك الابتعاد عن تناول هذه الأطعمة.
>- السبانخ تحتوى على نسبة عالية من الحديد ولكنها مضرة لمصابى الحصوات الكلوية.
>- المكسرات تضر مرضى الحصوات الكلوية بسبب الأملاح المتواجدة خارجها.
>- المانجو والفراولة نظرا لاحتوائهما على نسبة عالية من الأملاح.
>- الشيكولاتة تعد عدو الحصوات الكلوية الأول، ولذلك ينصح بتجنبها.
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مصر 365