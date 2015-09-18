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وفاة شقيقة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في مصر

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وفاة شقيقة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في مصر وفاة شقيقة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في مصر

السيدة عتيقة مع شقيقها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي

أعلن أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، وفاة شقيقة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي السيدة”عتيقة” على أرض .

 

وقال قذاف الدم، في تدوينةعبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بسم الله الرحمن الرحيم.. قال تعالي (وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ) صدق الله العظيم، رحم الله عمتي عتيقه ( شقيقة الشهيد معمر القذافي ).. وأسكنها فسيح جناته .. لقد كانت مثالاً لسيدات الباديه .. في الطيب والكرم والبساطه .. غادرت سرت مع 2 مليون من أبناء شعبنا .. بعد المعارك الطاحنه التي شنها الحلف الأطلسي علي أرض ليبيا الطاهره .. .. وبعد الصمود الأسطوري .. أمام الأساطيل التي كانت تصب حممها لثمان شهور .. تعززها المئآت من أحدث الطائرات والصواريخ الليزريه والأباتشي والطائرات بدون طيار والأقمار الصناعيه… قُدرها أن تموت علي أرض مصر.

وأضاف قذاف الدم: “عزائي لابنائها .. وعزائنا .. بأن الوطن سيعود قريباً .. ليحتضن جيلاً سيحمل رأيات العزه والفخار . والـحـمـد لـلـه ..  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”.

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