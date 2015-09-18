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محامى رغد صدام حسين ينفى نبأ وفاتها فى حادث سير بعمان

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محامى رغد صدام حسين ينفى نبأ وفاتها فى حادث سير بعمان محامى رغد صدام حسين ينفى نبأ وفاتها فى حادث سير بعمان
نفى هيثم الهرش محامى رغد ابنة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين اليوم الجمعة الأنباء التى تحدثت عن وفاتها فى حادث سير بعمان..قائلا "إنها بصحة جيدة ولم تتعرض لأى حادث سير".

وأضاف الهرش - فى تصريح لوسائل إعلام أردنية - "إن مواقع صحفية الكترونية على الأغلب عراقية نشرت شائعات حول وفاة رغد بحادث سير وقع لها فى عمان"..مشيرا إلى أن تلك المواقع أشارت إلى أن الحادث كان مدبرا.

وتابع "إن ما أوردته تلك المواقع كذب وافتراء ، وأن السيدة رغد بصحة جيدة ولم تتعرض لأى حادث من هذا القبيل"..مؤكدا على أن رغد صدام حسين لم ولن ترد على أى شائعات وأخبار لا تستحق الرد تنشر فى مواقع تريد الاستثمار التجارى والشهرة من وراء نشر أخبار تخصها.

وكانت أنباء تناقلتها مواقع إخبارية عربية قد زعمت أن رغد صدام التى تقيم فى الأردن قد تعرضت لحادث سير مروع فى العاصمة الأردنية ؛ مما أدى إلى وفاتها.

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