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عضو بالبرلمان الليبى: أوقفنا مشاركتنا بحوار الصخيرات لحين عقد جلسة 29 سبتمبر

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عضو بالبرلمان الليبى: أوقفنا مشاركتنا بحوار الصخيرات لحين عقد جلسة 29 سبتمبر عضو بالبرلمان الليبى: أوقفنا مشاركتنا بحوار الصخيرات لحين عقد جلسة 29 سبتمبر
قال عضو البرلمان الليبى أبو بكر بعيرة، إنهم قاموا بوقف مشاركتهم فى حوار الصخيرات إلى حين عقد جلسة البرلمان يوم 29 سبتمبر الجارى.

وأضاف بعيرة، أن هناك 14 اسما مطروحا لرئاسة حكومة الوحدة فى ليبيا، وذلك وفق ما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل لها اليوم.

جدير بالذكر أن برنارد ليون، مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، كشف أن الفرقاء الليبيين توصلوا لاتفاق حول أهم النقاط العالقة.

وقال ليون فى مؤتمر صحفى، إن هذا الاتفاق يمثل خطوة غير مسبوقة ورسالة هامة للمجتمع الدولى، فى كيفية التوصل إلى حلول من خلال حوار سياسى بفضل الديمقراطية، كما أن هذا الاتفاق تبعث الأمل على أن الحلول ممكنة من أجل تجاوز الخلافات.

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