أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الملك سلمان وعاهل الأردن يبحثان التصعيد الإسرائيلى فى المسجد الأقصى

Google+ Print
الملك سلمان وعاهل الأردن يبحثان التصعيد الإسرائيلى فى المسجد الأقصى الملك سلمان وعاهل الأردن يبحثان التصعيد الإسرائيلى فى المسجد الأقصى
بحث الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، فى اتصال هاتفى اليوم الجمعة التصعيد الإسرائيلى فى المسجد الأقصى، وذلك وفق ما أفادت قناة "العربية" فى خبر عاجل لها.

جدير بالذكر، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلى أطلقت قنابل الصوت، بعد نشوب مواجهات بينها وبين المصلين بالمسجد الأقصى، عند باب العامود ونشر الاحتلال المئات من وحدات الشرطة وما يسمى بحرس الحدود الإسرائيلى على مداخل البلدة القديمة، وعند بوابات الأقصى، وأعاقت حركة دخول وخروج المصلين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365