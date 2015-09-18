الملك سلمان وعاهل الأردن يبحثان التصعيد الإسرائيلى فى المسجد الأقصى

بحث الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، فى اتصال هاتفى اليوم الجمعة التصعيد الإسرائيلى فى المسجد الأقصى، وذلك وفق ما أفادت قناة "العربية" فى خبر عاجل لها.

جدير بالذكر، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلى أطلقت قنابل الصوت، بعد نشوب مواجهات بينها وبين المصلين بالمسجد الأقصى، عند باب العامود ونشر الاحتلال المئات من وحدات الشرطة وما يسمى بحرس الحدود الإسرائيلى على مداخل البلدة القديمة، وعند بوابات الأقصى، وأعاقت حركة دخول وخروج المصلين.