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لجنة إسرائيلية تسمح باستدعاء قوات الاحتياط لمواجهة تصاعد الاوضاع بالقدس

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لجنة إسرائيلية تسمح باستدعاء قوات الاحتياط لمواجهة تصاعد الاوضاع بالقدس لجنة إسرائيلية تسمح باستدعاء قوات الاحتياط لمواجهة تصاعد الاوضاع بالقدس
قررت لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست (البرلمان) الاسرائيلى السماح للجيش باستدعاء افراد من قوات الاحتياط لحرس الحدود الى الخدمة بشكل فورى لمواجهة تصاعد الاوضاع الامنية فى القدس .

جاء ذلك خلال جلسة استثنائية عقدتها اللجنة اليوم الجمعة خلال العطلة الصيفية للكنيست ، بحسب الاذاعة الاسرائيلية ، وصرح رئيس لجنة الخارجية والامن القطب الليكودى تساحى هنجبى بان نشر سرايا من حرس الحدود فى العاصمة سيساعد فى اعادة النظام الى نصابه فى المدينة ..

يذكر ان باحات المسجد الأقصى فى القدس شهدت مؤخرا مواجهات بين عشرات المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية على خلفية دخول جماعات يهودية المسجد.

وتأتى هذه المواجهات بالتزامن مع بدء عدة أعياد يهودية متتالية تستمر حتى مطلع الشهر المقبل وهو ما يخشى الفلسطينيون أن يرافقه تكثيفا لدخول اليهود للمسجد الأقصى وزيادة التوتر فيه.

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