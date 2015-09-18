المستشارة أنجيلا ميركل تُسلم الملكة رانيا جائزة "والتر راثيناو"

سلمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جائزة "والتر راثيناو" لرانيا العبد الله ملكة الأردن فى حفل خاص نظمته المؤسسة أمس الخميس، التى أقرت منح جائزتها السنوية للملكة رانيا تقديرًا لدورها فى القضايا الإنسانية وحوار الثقافات.

ونشرت الصفحة الرسمية للملكة رانيا عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صوراً من حفل التكريم وعلقت قائلة " الملكة رانيا تتسلم جائزة والتر راثيناو فى برلين من المستشارة أنجيلا ميركل".

يذكر أن الجائزة أطلقت منذ عام 2008 باسم أحد رموز ألمانيا الراحلين والمميزين فى العمل السياسى والاقتصادى الصناعى وأيضا فى مجال حقوق الإنسان، وجرى منحها للعديد من الشخصيات العالمية المؤثرة والفاعلة فى المجالات الإنسانية وحوار الثقافات والعمل المتميز فى السياسة الخارجية وتقليل الفجوات بين الشعوب.



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