أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المستشارة أنجيلا ميركل تُسلم الملكة رانيا جائزة "والتر راثيناو"

Google+ Print
المستشارة أنجيلا ميركل تُسلم الملكة رانيا جائزة "والتر راثيناو" المستشارة أنجيلا ميركل تُسلم الملكة رانيا جائزة "والتر راثيناو"
سلمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جائزة "والتر راثيناو" لرانيا العبد الله ملكة الأردن فى حفل خاص نظمته المؤسسة أمس الخميس، التى أقرت منح جائزتها السنوية للملكة رانيا تقديرًا لدورها فى القضايا الإنسانية وحوار الثقافات.

ونشرت الصفحة الرسمية للملكة رانيا عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صوراً من حفل التكريم وعلقت قائلة " الملكة رانيا تتسلم جائزة والتر راثيناو فى برلين من المستشارة أنجيلا ميركل".

يذكر أن الجائزة أطلقت منذ عام 2008 باسم أحد رموز ألمانيا الراحلين والمميزين فى العمل السياسى والاقتصادى الصناعى وأيضا فى مجال حقوق الإنسان، وجرى منحها للعديد من الشخصيات العالمية المؤثرة والفاعلة فى المجالات الإنسانية وحوار الثقافات والعمل المتميز فى السياسة الخارجية وتقليل الفجوات بين الشعوب.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365