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القبض على مسجل خطر قبل ترويجه كمية من البانجو بالشرقية

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القبض على مسجل خطر قبل ترويجه كمية من البانجو بالشرقية القبض على مسجل خطر قبل ترويجه كمية من البانجو بالشرقية
تمكنت مباحث منشأة أبوعمر بالشرقية، اليوم الجمعة، من ضبط مسجل شقى خطر قبل قيامه بترويج كمية من مخدر البانجو بدائرة القسم فى عيد الأضحى، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على نيابة الحسينية برئاسة المستشار محمد الديب.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد سامى الحسينى مأمور مركز شرطة منشاة أبوعمر، يفيد قيام النقيب محمود سويلم رئيس مباحث منشأة أبوعمر ومعاونه الملازم أول محمد حنفى، برئاسة العقيد ياسر فاروق رئيس فرع الشرق، من ضبط "محمد ع م ج" 31 سنة، ومقيم الظواهرية دائرة المركز، مسجل شقى خطر فئة "ب" مخدرات، حيث تم مداهمة منزله الذى يتخذه وكرا لتجارته غير المشروعة، وتم ضبط كمية من مخدر البانجو قبل قيام المتهم بترويجها فى عيد الأضحى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم المحضر 2668 لسنة 2015 جنح.

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