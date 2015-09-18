الكشف على 1765 مريضًا فى قافلة طبية مجانية لصحة بنى سويف

نظمت مديرية الصحة ببنى سويف قافلة طبية مجانية لمواطنى عزبة الصعايدة بمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، وتم خلالها توقيع الكشف الطبى على 1765 مريضًا داخل الوحدة الصحية وصرف العلاج اللازم لهم، وتحويل بعض الحالات إلى المستشفى المركزى.

وأشرف على القافلة التى استمرت يومين الدكتور جمال الجوهرى وكيل وزارة الصحة والمهندس رمضان بخاطره منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمحافظة، وشارك فيها عدد من الأطباء فى عدة تخصصات وأجريت التحاليل الطبية للمواطنين، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية لأهالى القرية عن "الصحة الإنجابية وأهمية تنظيم الأسرة، والكشف المبكر، وفوائد التغذية السليمة".