بالصور..الكشف والعلاج بالمجان لـ1000 مريض بالمؤسسة العلاجية بالإسكندرية

بدأت مستشفيات المؤسسات العلاجية بالإسكندرية وعددها 4 مستشفيات، فى تلقى المرضى للكشف والعلاج بالمجان اليوم .

وقال هانى المسيرى محافظ الإسكندرية إنه بمناسبة احتفالات عيد الأضحى المبارك، تقرر أن يكون الكشف وصرف العلاج بالمجان لجميع المترددين على جميع مستشفيات المؤسسة العلاجية التابعة للمحافظة، وذلك اليوم الجمعة من التاسعة صباحا، تحت إشراف الدكتور عمر الإبراشى مدير عام المؤسسة العلاجية بالإسكندرية والذى تم تعيينه فى أغسطس ٢٠١٥.

وأشار المسيرى إلى أن مستشفيات المؤسسة العلاجية هى ٤ مستشفيات بالمحافظة تتبع للإشراف المباشر من المحافظ وهى مستشفيات الماترنتيه للنساء والولادة بابور المياه ومستشفى المبرة بفلمنج جميع التخصصات ومستشفى أحمد ماهر لأمراض الكلى والمسالك البولية بمحطة مصر والمستشفى القبطى جميع التخصصات بمحرم بك، موضحا أنه من المخطط أن تخضع هذه المؤسسة لتطويرات ملحوظة فى الفترة القصيرة القادمة.

من جانبه أشار الدكتور عمر الإبراشى مدير عام المؤسسة العلاجية بالإسكندرية لـ"اليوم السابع" إلى أن الكشف سيكون على مدار اليوم بشكل تجريبى لتقييم نجاح التجربة، وفى حالة نجاحها سيتم تكرارها، وقال إن المستشفيات الأربع قد استقبلت إلى الآن حوالى 1000 مريض، مؤكدًا على أنه فى حالة تزايد الإقبال سيتم مد فترة استقبال المرضى إلى ما بعد الساعة الثالثة عصرًا .



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