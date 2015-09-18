محافظ قنا يحضر الحفل الختامى للمهرجان الصيفى بدير الأنبا بضابا بنجع حمادى

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، الحفل الختامى للمهرجان الصيفى الرابع عشر للشباب بدير الأنبا بضابا بنجع حمادى بحضور اللواء أحمد صالح نائباَ عن مدير أمن قنا وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطنى ثم قدم فريق الكورال الأناشيد الوطنية ترحيبًا بالضيوف بالإضافة إلى بعض الفقرات الثقافية والفنية وعروض لفرقة الجوالة والكشافة وألقى الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى كلمة ترحيب بالضيوف وقدم الشكر لمحافظ قنا على حضوره، مشيرا إلى أن عدد المشاركين فى المهرجان حوالى 19 ألف مشارك من مراحل تعليمية مختلفة.

وفى كلمته قدم محافظ قنا الشكر إلى الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى والعاملين بالدير على حسن الضيافة والاستقبال، كما أشاد بالأنشطة المختلفة التى يقدمها المهرجان وفى نهاية الحفل قام الهجان والأنبا كيرلس بإيقاد الشعلة الخاصة بالمهرجان الخامس عشر الذى سيقام فى صيف 2016.