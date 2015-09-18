المنوفية: تنهى استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلن الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية أن مديرية الصحة أعلنت حالة الطوارئ وتكثيف النوبتجيات بالمستشفيات والوحدات الصحية وذلك لتقديم كافة الإسعافات اللازمة للحالات الطارئة.

كما وجه المحافظ بأن تقوم مديرية الطب البيطرى بمتابعة المجازر وفتحها لاستقبال أضاحى الأهالى بدون أى رسوم خلال أيام العيد، بالإضافة إلى المرور الدورى على محلات الجزارة للتأكد من صلاحية اللحوم وعدم فسادها للحفاظ على صحة المواطنين.

وقد شدد محافظ المنوفية على تكثيف التواجد الأمنى بالشوارع والميادين لإحكام السيطرة الأمنية فى أيام العيد والترتيب مع مديرية الأوقاف ومديرية الشباب والرياضة لتأمين المصلين وتجهيز ساحات الصلاة بشكل كامل لأداء صلاة العيد وكذا تركيب بوابات إلكترونية كاشفة عن أى مفرقعات فى مداخل هذه الساحات.

كما وجه المحافظ بقيام مديرية التموين بالتواجد الدائم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية لضمان توفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة وأيضا ضمان صحة وسلامة هذه المنتجات وتوفير اللحوم من خلال منافذ الزراعة والقوات المسلحة.

وكذا قيام إدارة المرور بالمحافظة بالتواجد بالشوارع والميادين للعمل على القضاء على أية اختناقات مرورية وإحداث سيولة مرورية خلال أيام العيد وكذا الترتيب لفتح أبواب الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين لإدخال البهجة والسرور عليهم.