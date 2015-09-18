محافظ الأقصر يجتمع بقيادات جامعة جنوب الوادى لبحث تسلم مبانى فرع الجامعة

بحث محافظ الأقصر محمد بدر اليوم الجمعة، مع كل من الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى والمستشار محمد فريد عبد الفتاح وكيل أول وزارة التخطيط خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، الإجراءات النهائية لتسلم مبانى فرع جامعة جنوب الوادى بالأقصر.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور صالح عبد المعطى عميد كلية السياحة والفنادق بالأقصر، والعميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، والعميد أحمد معوض رئيس مدينة البياضية والعميد أحمد طارق مدير المتابعة الميدانية، والمهندس محسن مصطفى مدير الأملاك وممثلين عن الشركة المكلفة بإنشاء وتجهيز المبانى.

وناقش الاجتماع خطة تجهيز المبانى التعليمية بالمعامل والأجهزة والمدرجات والأثاث وغيرها، إلى جانب توفير الكوادر البشرية والمالية اللازمة للتشغيل، بالإضافة إلى بحث التمويل اللازم للانتهاء من تسليم المبانى وإنشاء سور حول حرم الجامعة، وتجهيز مساكن للطلبة، وكافة المبانى الإدارية.

وعقب الاجتماع قام محافظ الأقصر برفقة المشاركين فى الاجتماع، بجولة على منشآت ومبانى الجامعة بمنطقتى العوامية وشرق السكة بمدينة الأقصر للتأكد من جاهزيتها لبدء الدراسة وخطة التوسع فى إنشاء كليات بمحافظة الأقصر لتكون نواة لجامعة الأقصر.

كان مجلس الوزراء قد وافق على إنهاء إجراءات نقل أصول الأراضى والمبانى، التى قامت محافظة الأقصر بتخصيصها لإنشاء فرع لجامعة جنوب الوادى بمدينة الأقصر، إلى جامعة جنوب الوادى حتى يكون هذا الفرع نواة لإنشاء جامعة الأقصر، دون تحمل الموازنة العامة أى أعباء، ومن المقرر أن يضم فرع الجامعة كليات الطب – الهندسة – التمريض – الآثار – الألسن – حاسبات ومعلومات – العمارة والعلوم الإنشائية.



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